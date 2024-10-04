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04.10.2024, 14:05

В Польше разгорелся скандал с «детской» водкой

Новости Мира 0 659

Польские чиновники лишатся должностей за разрешение на продажу «детской» водки, передает Lenta.ru

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom
Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Ряд польских чиновников лишатся своих должностей после скандала, связанного с появлением в местных магазинах ароматизированных напитков на основе водки, которая разлита в тару, напоминающую продукты для детей. Об этом сообщает РИА Новости.

В тюбики, где покупатели привыкли видеть фруктовые соки и муссы, один из польских производителей начал разливать ликеры (содержание спирта 15 процентов), наливки (28 процентов) и непосредственно водку.

Как только о проблеме написали местные журналисты, премьер-министр страны Дональд Туск пообещал кадровые последствия для тех, кто допустил скандал. Он подчеркнул, что вопрос касается безопасности и здоровья детей. Своего поста, в частности, лишился директор Национального центра противодействия зависимостям Петр Яблоньский.

Производитель «детской» водки уже заявил о прекращении ее выпуска, а также отзыве из торговых сетей всей продукции в такой упаковке. О возможных мерах в его отношении не сообщается.

В августе этого года депутат Госдумы Султан Хамзаев в очередной раз рассказал, что планирует обратиться в правительство с просьбой запретить детское шампанское, так как оно является прямой рекламой алкоголя для детей. В 2021 году он предлагал продавать напиток под другим названием, но реакции на обращение не последовало.

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