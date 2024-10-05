Мужчина из Индии попал в Книгу рекордов Гиннесса за самую необычную коллекцию автомобилей

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Его коллекция состоит из 57 уникальных автомобилей, которые он сам изготовил в своем музее Sudha Cars в Хайдарабаде. Этот музей был основан в 2010 году и славится своими "безумными автомобилями", которые представляют собой произведения искусства, вдохновленные различными предметами, такими как сумки, обувь и даже еда.

Судахар начал создавать автомобили с 14 лет, используя детали из металлолома. Его первые работы привели к установлению рекорда за самый большой трицикл в 2005 году. Теперь его музей включает не только автомобили, но и мотоциклы, такие как самый маленький мотоцикл, высота которого составляет всего 33 сантиметра.

Музей также выделяется тем, что каждый экспонат сопровождается информационной табличкой, где указаны характеристики автомобиля и время, затраченное на его создание. Некоторые автомобили были созданы по случаю праздников и имеют уникальные формы, такие как автомобиль в виде ручки или даже презерватива​.