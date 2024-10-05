Назван доступный продукт, снижающий риск развития рака и болезни Альцгеймера

Врач-эндокринолог Оксана Михалева в разговоре с "Известиями" назвала яйца продуктом, который снижает риск развития некоторых заболеваний, в том числе рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона, передает Tengri Life .

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Врач указала, что желток содержит лецитин, необходимый для хорошего функционирования мембраны клеток, их защиты от повреждений. Вещество полезно в профилактике таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые, атеросклероз, онкология и нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона). Кроме того, лецитин способствует лучшему расщеплению жира, поэтому яйца будут полезны для людей с избыточной массой тела.

Говоря про желток, эндокринолог указала на то, что он является ценным компонентом, аналогов которому нет. Похожие по свойствам на белок яйца вещества содержатся в мясе и молочных продуктах.

"Желток содержит полезные жиры и жирные кислоты. Они не ведут к образованию плохого холестерина в нашем организме. Хотя желток яйца богат холестерином, он уравновешен другими полезными жирами, и в организме из него не образуются плохие атерогенные фракции", - пояснила Михалева.

Кроме того, яйца содержат большое количество витаминов А и D и бета-каротина.

"Последний - это предшественник витамина А и необходим для нормального состояния кожи, волос, ногтей, глаз, сосудов и костей. Также бета-каротин является мощнейшим антиоксидантом, поэтому защищает клетки от атеросклероза сосудов, диабета и онкологических заболеваний", - рассказала специалист.

Еще в яйцах содержится холин. Он вместе с лецитином очень важен для развития мозга.

"Яйца очень полезны для детей, потому что за первые три года жизни формируется центральная нервная система и происходит миелинизация оболочек нервов. Для этого процесса необходимо достаточное поступление холина и лецитина. Эти вещества также нужны для функционирования нервной системы взрослых людей и полезны для головного мозга", - дополнила врач.

По словам Михалевой, здоровому человеку рекомендовано есть от четырех до семи яиц в неделю, а, например, людям с повышенным холестерином - от двух до четырех за тот же промежуток времени.

При этом, протеины, которые содержатся в белке яйца, очень хорошо усваиваются организмом человека, однако только в обработанном виде.