Камеры смартфонов в 2024 году поставили рекорд

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Об этом говорится в отчете Counterpoint Research.

Аналитики отметили, что потребительские устройства каждый год получают все более качественные камеры. По этой причине во втором квартале 2024 года среднее разрешение камеры поставляемых на рынок телефонов достигло 54 мегапкиселей. Для сравнения, в 2020 году этот показатель равнялся 27 мегапикселям. При этом, более половины всех смартфонов, проданных во втором квартале 2024 года, имели камеру с разрешением выше 50 мегапикселей.

В сегменте гаджетов начального и среднего ценового диапазона улучшение качества камер связано с Android-производителями: некоторые доступные девайсы имеют камеру на 64 или даже 108 мегапикселей, – отмечается в исследовании.

Также аналитики назвали разрешение камеры одним из важнейших критериев при выборе смартфона потребителем. Больше всего устройств с камерой высокого разрешения – 45% – имели три объектива. Увеличение количества сенсоров объясняется тем, что производители телефонов начали оснащать свои аппараты макрообъективами.