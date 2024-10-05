В Италии воры вернули девочке-инвалиду собаку после обращения ее отца

Итальянские воры вернули девочке с инвалидностью собаку после эмоционального обращения ее отца, сообщает Zakon.kz .

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Как передает CW + Noticias на своей странице в Х, злоумышленники ворвались в дом семьи 28 сентября. Они украли драгоценности стоимостью в десятки тысяч евро, а также прихватили домашнего питомца – немецкого шпица по кличке Мауи.

Собака была любимицей 12-летней девочки, страдающей тяжелым генетическим заболеванием. Ее отец записал обращение, в котором рассказал, что дочь убита горем, и попросил вернуть питомца. Он отметил, что украденные вещи не имеют такого значения.

30 сентября мужчине поступил анонимный телефонный звонок. Неизвестный заявил, что около его дома оставили "оранжевую дворняжку".

Они сказали: "Видите, мы воры, но честные", - поделился отец ребенка.

Фото: Х/MariaTe27344552