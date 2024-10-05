На Android стали доступны защищающие от кражи смартфона функции

Google начала внедрение новых функций «Защита от кражи», «Удаленная блокировка» и «Офлайн-блокировка» для Android, представленных на конференции Google I/O 2024. Об этом сообщает Rozekted .

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«Защита от кражи» позволяет автоматически блокировать экран смартфона, если алгоритмы устройства определяют кражу смартфона по резким движениям. «Удаленная блокировка» позволяет блокировать устройство, не имея к нему доступа. Для этого нужно перейти на сайт android.com/lock, авторизоваться используемым в утерянном гаджете Google-аккаунтом и нажать на кнопку «Заблокировать устройство».

Наконец, функция «Офлайн-блокировка» позволяет защищать смартфон, блокируя его при отключении устройства от интернета. Как отмечает Rozetked, для ее активации требуется подтверждение номера телефона, а это функция некоторое время не работает на территории России.

Эти нововведения находятся в разделе «Настройки» — Google — «Все сервисы» — «Защита от кражи». Согласно источнику, на смартфоне Google Pixel 7 уже доступны только две из трех функций: «Защита от кражи» и «Удаленная блокировка». Нововведения постепенно будут появляться у пользователей смартфонов под управлением Android 10 и новее в рамках обновления «Google Play Сервисов».