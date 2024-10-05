Женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом

В Ленинградской области женщина зарезала своего бойфренда и месяц жила с его трупом, передает Liter.kz со ссылкой на SHOT.

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По данным издания, жители деревни Торосово несколько дней чувствовали ужасный трупный запах, который распространялся по подъезду. Смрад исходил от квартиры, в которой жила 40-летняя женщина. Соседи пытались достучаться до нее, но дверь никто не открывал. Позвонили ее близким и в полицию.

Дверь вскрыли, нашли разлагающееся тело 35-летнего мужчины, на нем судмедэксперты обнаружили 8 ножевых ранений. Предварительно, убийство произошло около месяца назад. Соседи утверждают, что видели Екатерину некоторое время назад, но потом она вдруг пропала.

Женщину объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”. Предварительно, она скрыла от своего бойфренда, что ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и что ее поместили на несколько лет в психиатрическую больницу. А когда вышла оттуда в 2016 году, ей назначили принудительное лечение у психиатра.