Эксперты дали ответ, из-за каких напитков может появиться инсульт

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Как пишет сайт healthday в рамках этого было проведено несколько исследований. Так, было определено, что частое употребление газированных напитков – как подслащенных сахаром, так и искусственно подслащенных – было связано с повышением риска инсульта на 22%, а употребление фруктовых соков – с повышением риска внутричерепного кровоизлияния на 37%, особенно среди женщин. Исследователи говорят, что многие фруктовые соки содержат добавленный сахар и консерванты, которые могут свести на нет пользу свежих фруктов.

Что касается большого употребления кофе и чая, то эксперты определили, что у людей, которые выпивали более четырех чашек кофе в день, вероятность инсульта была на 37% выше. Употребление 3-4 чашек черного или зеленого чая в день значительно снижало шансы, но у тех, кто добавлял молоко, снижение риска было утрачено.

В своем заключении, ученые сводят к тому, чтобы минимизировать сладкие напитки и кофе с последующим переходом на воду.