Певица Валерия рассказала о чудесном похудении Пригожина

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ПО словам жены продюссера, Иосиф похудел наспор.

Диета мужа — это не мое влияние, он поспорил со своим другом, что похудеет на 20 килограммов. Уже 11 позади. Дедлайн 31 декабря. Я его, конечно, поддерживаю: "Давай с тобой разгрузочный день устроим, я за компанию". Или он приходит домой, спрашивает меня: "Что мне сейчас съесть?" Я стараюсь его не соблазнять. Спор был на деньги, эффективный метод. Со мной он, кстати, не спорит никогда — я все равно буду права, - смеется певица.

Она также призналась, что муж её не ревнует.