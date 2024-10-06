Школьники в Дании не будут использовать смартфоны на уроках

Дания вводит ограничения на использование смартфонов в школах. Приходя в школу, учащиеся сдают смартфоны и получают их обратно только после завершения учебного дня, передает Liter.kz со ссылкой на Euronews.

Фото: Pexels.com

Все больше школ внедряют политику "школы без мобильных устройств", в соответствии с которой ученики обязаны сдавать свои телефоны до конца учебного дня.

Учителя школы предложили ввести запрет, увидев, как неограниченное использование мобильных телефонов вредит концентрации учеников.

Многие ученики фактически потеряли интерес к учебе. Поэтому нам пришлось что-то с этим делать. Но многие ученики чувствовали, что мы что-то у них отняли. И, конечно, мы забираем их телефоны, но в долгосрочной перспективе мы им помогаем. Это наша обязанность как взрослых - брать на себя ответственность. Это наше будущее, понимаете?, - говорит школьный учитель Бент Поулсен.

В феврале Министерство образования Дании объявило о новых рекомендациях по использованию цифровых устройств в школах.

В 2012 году многие муниципалитеты закупили iPad для школ, используя государственные субсидии.

Но изменение подхода к технологиям в образовании отражает обеспокоенность по поводу их влияния на благополучие учащихся.