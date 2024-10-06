Грету Тунберг задержали на акции протеста в Бельгии

Известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг задержали в Брюсселе во время акции протеста против субсидирования секторов экономики, опирающихся на ископаемое топливо, сообщает Zakon.kz .

Фото: 24rus.ru

По информации газеты Soir, около 150 активистов сели на проезжей части одной из центральных улиц города с плакатами "Требуем нулевые выбросы уже сейчас". На место приехали полицейские, которые разделили участников акции. Тунберг отказалась подчиниться стражам порядка, за что и была арестована.

Отмечается, что акция прошла в поддержку письма, адресованного экоактивистами институтам Евросоюза. В письме ЕС обвиняют в том, что, несмотря на заявленные цели по построению "зеленой экономики", евроинституты продолжают поддерживать вредные для экологии производства не только на территории Европы, но и в странах Глобального Юга.