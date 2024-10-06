Популярная авиакомпания запретила брать на борт два предмета

Авиакомпания Emirates запретила брать на рейсы из Дубая пейджеры и рации, предает Lenta.ru

Фото: Global Look Press/Nicolas Economou

Популярная дубайская авиакомпания Emirates запретила пассажирам брать на борт пейджеры и рации. Об этом пишет издание Al Arabiya.

Уточняется, что нововведение распространяется на рейсы из Дубая, а также в эмират и через него. Запрет касается как зарегистрированного багажа, так и ручной клади. В случае обнаружения любые запрещенные предметы будут конфискованы полицией Дубая, предупредили в авиакомпании.

В сентябре по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч человек, включая посла Ирана.