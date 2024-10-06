Каким образом один астероид способен прокормить космонавта до 17 тысяч лет

Специалисты Западного университета Канады выяснили, что астероиды могут стать сырьем для производства пищи во время космических экспедиций, сообщает Zakon.kz .

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По информации International Journal of Astrobiology, исследователи предложили использовать съедобные продукты питания из бактерий, выращенных путем скармливания микроорганизмам материалами с поверхности близлежащих астероидов. Отметим, что предыдущие эксперименты показали, что запастись пищей для длительных путешествий в отдаленные части Солнечной системы не удастся.

Согласно данным издания, в качестве ориентира эксперты воспользовались астероидом Бенной, который состоит из пород, пригодных для микробной переработки. Ученые провели расчеты, которые показали, этого астероида хватило бы для обеспечения бактериальной пищей одного человека в худшем случае в течение 600 лет, а в лучшем случае – 17 тыс. лет.

Между тем, эксперты признали, что необходимо провести множество испытаний, чтобы убедиться, не будет ли данная масса токсичной. По их словам, состав астероидов изменчив, что усложняет ситуацию.