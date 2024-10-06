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06.10.2024, 11:03

Как помыть кошку так, чтобы никто не пострадал – советы

Новости Мира 0 312

Советы, которые сделают купание кошек безопасной и комфортной процедурой для питомца, на Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации издания Лайфхакер, питомца нужно купать в таких случаях:

  • У вас лысая кошка. Представителей этих пород нужно регулярно мыть, чтобы удалить излишки жира с кожи. Например, сфинксов рекомендуется купать 1–2 раза в неделю.
  • У вас длинношерстная кошка. Этим животным бывает сложно содержать шубку в чистоте, поэтому иногда им можно помочь – вычесать и как следует вымыть. Обычно это делают не чаще 2–3 раз в год, но процедуру можно повторять по мере загрязнения покрова.
  • Ваша кошка не может самостоятельно ухаживать за шерстью, поскольку страдает ожирением, артритом или находится в преклонном возрасте.
  • У вашей кошки завелись паразиты, например, блохи или вши.
  • Кошка сильно испачкалась. Если питомец в чем-то измазался, можно помочь очистить шерсть.

Не стоит купать кошку в послеоперационный период. Или на поздних сроках беременности – в этом случае сильный стресс может вызвать преждевременные роды. Также банные процедуры лучше отложить на пару недель, если питомцу недавно сделали прививку.

Для безопасного мытья кошки пригодятся следующие вещи:

  • Шампунь ветеринарного назначения.
  • Резиновый коврик или полотенце.
  • Большое полотенце для вытирания (лучше взять махровое – оно лучше впитывает влагу).

О чем нужно помнить перед тем, как мыть кошку:

  • Температура воды должна быть чуть выше температуры тела кошки – у них это 37–38 градусов.
  • Ветеринары не рекомендуют давать кошке перед купанием успокоительные средства, поскольку они плохо действуют на сердечно-сосудистую систему животного.
  • Перед мытьем кошке нужно подстричь когти. Это делают не только в целях гигиены, но и для вашей безопасности.
  • Расчешите шерсть, распутайте все колтуны. Используйте специальный гребень с длинными зубцами или пуходерку.

Сразу после процедуры оберните кошку полотенцем и подержите так некоторое время, пока вода не впитается в ткань. Обычно для этого достаточно 15 минут, но если ваш питомец не сможет ждать так долго – отпустите его, пусть высохнет самостоятельно. Главное, чтобы помещение, где будет находиться кошка, было без сквозняков.

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