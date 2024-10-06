Российская гимнастка Запашная упала с высоты шести метров и сломала обе руки

Во время выполнения сложного трюка в Кемеровском государственном цирке воздушная гимнастка сломала обе руки, передает ИА «NewTimes.kz» .

Фото: кадр из видео

Гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около шести метров. Страшный момент попал на видео.

О случившемся в Telegram написал народный артист РФ Эдгард Запашный.

В результате падения у артистки переломы обеих рук. В данный момент лучшие хирурги Кузбасса помогают пострадавшей, - говорится в сообщении.

Позже появилось видео из больницы, где гимнастку с перебинтованными руками навестил брат Ярослав Запашный.