Ученые нашли способ определить алкоголизм посредством двух вопросов

Ученые из Университета Лестера нашли способ определять алкогольную зависимость у человека путем ответа испытуемого на два вопроса. О методе рассказали UfacityNews , передает Lenta.ru

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Первый вопрос: «Как часто вы выпиваете шесть и более порций алкогольных напитков за один раз?» И второй: «Вы когда-нибудь пили алкоголь с утра, чтобы стабилизировать нервы?» Согласно результатам исследования, его точность составляет 87 процентов.

Тестирование понадобилось, поскольку выявить алкоголизм на ранних стадиях, когда человек еще не ведет социальный образ жизни или его зависимость не сказывается на внешнем виде, проблематично.

Чтобы подтвердить наличие болезни, на первый вопрос респондент должен ответить «часто» или «регулярно», что укажет на проблемы в отношениях с алкоголем. На второй вопрос человек также должен ответить «да».

Ранее хирург Марк Гадзиян связал злоупотребление алкоголем с развитием семи видов рака. К ним он отнес рак молочной железы, полости рта, глотки, пищевода, печени, гортани, прямого и толстого кишечника.