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06.10.2024, 13:33

Дуров рассказал о подарках в Telegram

Новости Мира 0 332

Павел Дуров сообщил, что в мессенджере появились анимированные подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ntv.ru. Их можно закреплять в профиле, обменивать на внутреннюю валюту Telegram - "звезды", а позже отдельные лимитированные подарки можно будет конвертировать в NFT.

Фото: Tucker Carlson/YouTube
Фото: Tucker Carlson/YouTube

Основатель Telegram назвал это "началом сезона праздников".

Напомним, Дурова задержали во французском аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (23:00 времени Астаны). Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана, с ним находились девушка и его телохранитель.

СМИ пишут, что основная претензия властей Франции к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Дурову могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

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