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06.10.2024, 15:41

Сотрудники Секретной службы США массово увольняются из-за переработок

Новости Мира 0 369

В США сотрудники Секретной службы массово увольняются из-за переработок, что осложняет работу тем, кто остается работать в ведомстве, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

О проблеме написала газета The New York Times.

Вместо того, чтобы расти по мере приближения сложного года, служба сокращалась. По меньшей мере 1 400 из 7 800 сотрудников уволились в 2022 и 2023 финансовом году, что стало крупнейшим оттоком из агентства за по меньшей мере последние два десятка лет, - отмечается в материале издания.

Как отмечают журналисты, особым вызовом стал 2024 год, когда перед ведомством встала большая задача по обеспечению безопасности международных и предвыборных мероприятий в США. Однако на фоне увольнений выяснилось, что служба не располагает запасными опытными кадрами и неспособна восполнить сформировавшуюся убыль сотрудников.

Два покушения на жизнь бывшего американского лидера и кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в июле и сентябре 2024 года обнажили серьезные проблемы в работе Секретной службы, которые затрагивали систему управления и коммуникации, сферу технологий.

И хотя за последние несколько месяцев Секретная служба смогла нанять "достаточно сотрудников", а Конгресс выделил ей дополнительные 231 млн долларов, десятки нынешних и бывших агентов заявили The New York Times, что ведомство все еще далеко от решения проблемы с частыми отставками.

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