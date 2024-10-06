7 незаметных признаков того, что перед вами токсичный мужчина

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При первом знакомстве люди стараются определить: подходит ли человек для общения или долгосрочных отношений. Однако опытные психологи предупреждают: наряду с явными сигналами, существуют и менее заметные, указывающие на то, что перед вами человек, который может оказаться токсичным. Такие "красные флаги" могут проявляться на самых ранних этапах общения, и важно их вовремя распознать, чтобы избежать эмоциональных потрясений в будущем.

Эксперт назвала семь тонких признаков, которые указывают на то, что мужчина может оказаться неподходящим партнером.

1. Он чрезмерно льстит

Комплименты – это приятно, особенно когда они звучат искренне. Но если он с первых минут встречи осыпает вас чрезмерными похвалами: "самая красивая", "самая умная", "самая интересная женщина" – стоит насторожиться. По мнению Чикагского коуча по знакомствам – Патти Файнштейн, такой человек может использовать комплименты как способ манипуляции. Он хочет, чтобы вы поскорее расслабились и потеряли бдительность, перестав объективно оценивать происходящее. Это признак того, что мужчина стремится создать иллюзию идеального партнера слишком быстро, не успев узнать вас по-настоящему.

2. Он оставляет чрезмерные чаевые

Щедрость – это хорошо, но когда она переходит границы разумного, это может свидетельствовать о нарциссизме. Если мужчина демонстративно оставляет чаевые, значительно превышающие норму, и делает это напоказ, скорее всего, он больше заботится о своем образе, чем о настоящем общении. Нарциссы склонны демонстрировать свою значимость, но при этом им трудно установить подлинную связь с партнером. По данным исследований, 6% американцев в какой-то момент жизни страдали нарциссическим расстройством личности. Важно помнить, что такие люди часто склонны к манипуляциям и самоутверждению за счет других.

3. Он выбирает бар рядом с домом

Романтическое место для свидания может оказаться не таким уж романтичным, если оно находится буквально в шаге от его квартиры. Это может говорить о том, что он думает только о своем комфорте. Если он регулярно выбирает места, которые удобны лишь ему, не учитывая ваши потребности и удобство – это признак эгоизма. Такие люди предпочитают, чтобы все происходило по их сценарию, и не готовы к компромиссам.

4. Он постоянный посетитель бара

Если вы приходите в бар, и его там знают все – от бармена до соседей по столу, – это может быть не очень хорошим знаком. Возможно, он пытается держать контроль над ситуацией, выбирая привычное для себя место. Это не нейтральная территория, где оба участника свидания находятся на равных. Если такое происходит каждый раз, стоит попробовать выбрать место для следующей встречи самостоятельно. Подобное поведение может говорить о том, что в дальнейшем вам всегда придется подстраиваться под его привычки и предпочтения.

5. Он жалуется на начальство

Конечно, у всех бывают плохие дни, но если мужчина с первой встречи начинает жаловаться на начальника или свою работу, это может быть тревожным сигналом. Постоянное сосредоточение на негативе указывает на то, что в будущем вам придется слушать больше жалоб и недовольства. Эксперты утверждают, что мужчины, которые чувствуют угрозу для своей идентичности или мужественности, часто реагируют агрессивно и токсично. Такое поведение может проявляться в постоянной критике и негативных разговорах, что негативно скажется на ваших отношениях.

6. Он предлагает выпить шоты

Если на первом свидании мужчина предлагает выпить шоты, рассказывает о своих студенческих приключениях и веселых пьянках, это может быть сигналом, что он еще не готов к серьезным отношениям. Конечно, такие мужчины могут быть отличными компаньонами для вечеринок, но в долгосрочной перспективе они вряд ли будут надежными партнерами. Исследования показывают, что мужчинам с низким уровнем зрелости и ответственности трудно строить стабильные отношения, что может привести к разочарованиям.

7. Он не нервничает

На первом свидании небольшое волнение – это нормально. Это говорит о том, что человек заинтересован в том, чтобы произвести хорошее впечатление. Однако если мужчина абсолютно спокоен и чрезмерно уверен в себе с первых минут, это может быть признаком его чрезмерного самолюбия и высокомерия. По словам экспертов, такое поведение часто присуще людям, слишком увлеченным собой, что в дальнейшем может создать проблемы в отношениях.