Российскому региону предсказали всплеск случаев шизофрении

В Алтайском крае может произойти всплеск шизофрении. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram -канал Mash.

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По данным канала, в регионе наблюдается дефицит препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». Это произошло, потому что государственные аптеки не успели закупить достаточное количество нейролептиков, при том, что один из российских препаратов изготавливается в Кемеровской области – соседнем с Алтайским краем регионе.

Mash со ссылкой на экспертов пишет, что за 2023 год в Алтайском крае 13,7 тысячи человек с психическими заболеваниями обратились к специалистам. Отмечается, что это рекордный показатель по стране.