В Канаде зараженная бешенством летучая мышь покусала ребенка, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Metro.
Подросток, проживающий в Онтарио, проснулся ночью и обнаружил в своей спальне летучую мышь. Однако родители не обратились сразу за медицинской помощью, поскольку не заметили следы укусов.
Спустя некоторое время ребенка отвезли в больницу, где ему диагностировали бешенство. Медики сделали все возможное, но спасти ребенка не удалось. Отмечается, что это первый случай заражения бешенством человека в стране с 1967 года.
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