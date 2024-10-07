Девушка Дурова потеряла ребенка после задержания во Франции

Спутница Павла Дурова Юлия Вавилова, которая была задержана вместе с ним во Франции, потеряла ребенка. Об этом сама девушка заявила в своем личном блоге в Telegram, сообщает Lenta.ru.
Врач объявил, что сердце ребенка больше не бьется. Трудно описать ту боль! Мы успели так привыкнуть к этой мысли, была 10-я неделя. Теперь пришло время исцеляться. Нам удалось справиться со стольким сразу, - поделилась 24-летняя Юлия.
Сам Дуров также прокомментировал эту ситуацию, намекнув на то, что причиной трагедии стал стресс из-за задержания.
Юлия держалась очень сильной. Но, в отличие от меня, она не создана для войны. Ее молчание провоцировало больше спекуляций. Кибербуллинг в отношении нее достигал максимума, - заявил Павел.
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