Умер известный российский кардиохирург Ренат Акчурин

"Ренат Сулейманович Акчурин - в ряду легендарных личностей России. Хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. Он известен в России и за рубежом как ученый и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная от российского президента Бориса Ельцина, и совсем простые люди", - говорится в сообщении.