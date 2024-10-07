Умер известный российский кардиохирург Ренат Акчурин

Академик Российской академии наук, доктор наук, профессор Ренат Акчурин скончался 6 октября после продолжительной болезни. Ему было 78 лет. Среди пациентов Акчурина был президент России Борис Ельцин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу полномочного представительства Татарстана.
"Ренат Сулейманович Акчурин - в ряду легендарных личностей России. Хирург-виртуоз, авторитетнейший ученый, лауреат Государственных премий СССР и России. Он известен в России и за рубежом как ученый и специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Ему вверяли свои жизни тысячи людей. Среди его пациентов были и первые лица государства, начиная от российского президента Бориса Ельцина, и совсем простые люди", - говорится в сообщении.
Ренат Сулейманович десятки лет поддерживал тесные рабочие связи с Татарстаном. С 2011 года, со дня основания, возглавлял клуб врачей при полпредстве Татарстана, сообщили в государственном органе.
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