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07.10.2024, 09:17

Octoberfest-2024: 98 тысяч кружек пива пытались украсть во время фестиваля в Мюнхене

Новости Мира 0 348

По предварительным оценкам организаторов, в этом году на Октоберфест в Мюнхен приехали около 6,7 млн гостей. В 2023 году было 7,2 млн посетителей — но тогда празднование длилось на два дня дольше. В этом году выпито больше пива, хотя цена литровой кружки в некоторых точках достигала 15 евро, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на BILD.

Фото: BILD
Фото: BILD

Всего было продано 7 млн литров пива, в прошлом году это было 6,5 млн. Гастрономы также отметили рост продаж еды на 9%. Самое востребованное блюдо праздника — жареная курица.

Организаторы отмечают, что число преступлений в этом году снизилось.

«Это был мирный и безопасный праздник», — подвела итоги полиция. 

Пресс-секретарь полиции Андреас Франкен отметил, что призывы органов безопасности сработали, гости были внимательны друг к другу. Число преступлений снизилось примерно на 25%, в том числе благодаря присутствию полиции и видеонаблюдению. Санитарная служба фестиваля также сообщила, что в этом году пришлось позаботиться о меньшем количестве пациентов.

Также уменьшилось количество попыток тайком унести кружку на память. В этом году у гостей на выходе с праздника забрали всего 98 тысяч пивных кружек. В 2023 году охранники конфисковали более 115 тыс кружек.

В этом году было найдено 3,5 тыс забытых вещей — среди них 16 кожаных брюк и несколько пар женских туфель. Организаторы полагают, что их владелицы могли перейти на шлепанцы, которые продаются на сувенирных стендах. Что надели мужчины вместо брюк, неизвестно. Также соединить аходок — наручники из легкого металла, а также пять обручальных колец, из которых три были возвращены владельцам.

Многочисленные гости приехали из-за рубежа, в основном из США и Италии, а также из Великобритании, Австрии, Польши, Франции, Швейцарии, Испании, Нидерландов и, впервые в большем количестве, из Индии.

Большинство посетителей были одеты в традиционные наряды — кожаные брюки или дирндли (традиционное баварское платье). 

Последнюю кружку пива в рамках праздника продадут этой ночью — и Октоберфест-2024 будет закрыт.

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