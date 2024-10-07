Как побороть страх вождения, рассказал психолог

Боязнь вождения - это явление, которое испытывают многие люди, и его причины могут быть разнообразными. Важно понять, что за этим страхом могут стоять как личные переживания, так и внешние факторы. Какие основные причины этого страха и как с ними бороться, узнавал Tengri Auto .

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Общественные установки и стереотипы

По словам психолога Юлии Переборовой, одной из главных причин страха перед вождением могут стать стереотипы, укоренившиеся в обществе. Например, существует широко распространенное убеждение, что женщины являются плохими водителями. Подобные установки создают дополнительные барьеры и формируют внутреннюю неуверенность у тех, кто им подвержен.

"Стереотип о том, что женщины - плохие водители, может значительно подкреплять страх и неуверенность. Человек начинает верить, что ему действительно будет сложнее управлять автомобилем, что усиливает тревожность на дороге", - комментирует специалист.

Однако не только половые стереотипы влияют на вождение. Люди с определенными особенностями нервной системы также могут считать, что они не способны управлять автомобилем, и это убеждение усиливает их страх. В таких случаях важно проработать эти установки, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

Травматический опыт

Еще одной весомой причиной для возникновения страха вождения является негативный опыт, связанный с авариями или другими неприятными ситуациями на дороге. Как утверждает Юлия, если человек был свидетелем или участником ДТП, это уже серьезная причина для тревоги.

"Чем более тяжелыми были последствия, тем больше вероятность, что страх укоренится. Такие травматические переживания могут сопровождаться интенсивной тревожностью, особенно если в аварии пострадали близкие или были серьезные травмы. Восстановление после таких ситуаций требует времени и может потребовать профессиональной помощи".

Неудачное обучение вождению

Часто страх вождения может возникнуть на этапе обучения. Непрофессиональный инструктор, который повышает голос или внушает ученику неуверенность, может значительно усугубить страх перед дорогой.

"Если инструктор был непрофессионален, накричал или внушил чувство неуверенности, это может оставить след и создать барьер для будущих попыток сесть за руль", - говорит специалист.

Важно выбрать инструктора, который создаст комфортные условия для обучения и поможет преодолеть первичные страхи.

Личностные особенности

Некоторые люди склонны к тревожности и неуверенности в себе, что отражается на их поведении за рулем.

"Люди, склонные к тревожности, часто думают: "Я не справлюсь", что приводит к напряжению в теле и эмоциональной реакции - страху", - объясняет специалист.

Такая эмоциональная реакция вызывает замедление познавательных процессов и может привести к ошибкам в управлении автомобилем. Физические симптомы страха могут включать учащенное сердцебиение, потливость, напряжение мышц и даже покраснение или побледнение кожи.

Влияние окружающих

Комментарии и насмешки со стороны окружающих могут значительно усилить страх вождения, особенно для тех, кто ориентируется на мнение окружающих. Примером может служить ситуация, когда пассажир комментирует каждое действие водителя, что увеличивает его неуверенность.

"Когда кто-то смеется или делает замечания, это сильно усиливает тревожность за рулем", - замечает специалист.

Связь боязни вождения с тревожными расстройствами

Существует прямая связь между страхом вождения и общими тревожными расстройствами. Люди с повышенной тревожностью часто накручивают себя, ожидая наихудших сценариев.

"У людей с тревожными расстройствами за рулем может возникнуть мысль: "Сейчас врежусь" или "Что-то обязательно случится". Это снижает концентрацию и может привести к реальной аварии", - отмечает Юлия.

Методы преодоления страха

Для преодоления боязни вождения рекомендуют различные методы, включая когнитивно-поведенческую терапию (КПТ). Этот подход помогает людям пересмотреть свои негативные установки и научиться справляться с тревогой.

"КПТ считается доказанным методом, но важно, чтобы между клиентом и терапевтом возник терапевтический альянс, который поможет достичь успеха", - подчеркивает специалист.

Тем, кто боится садиться за руль, но хочет преодолеть страх, специалист рекомендует начать с маленьких шагов: "Сядьте за руль, почувствуйте автомобиль, научитесь управлять своим состоянием и эмоциями". Постепенное обучение с надежным инструктором также играет важную роль в преодолении страха. Не стоит торопиться и ожидать быстрых результатов - важно двигаться к цели постепенно. В случае необходимости психологическая помощь поможет справиться с более глубокими страхами, связанными с вождением.