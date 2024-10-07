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07.10.2024, 14:10

Как навсегда избавиться от пыли в доме

Новости Мира 0 402

Как эффективно бороться с пылью? Издание Rsute.ru поделился тремя простыми лайфхаками, которые помогут существенно снизить количество пыли в доме, передает Liter.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Пыль проникает в наши квартиры из множества источников. Ветер поднимает ее с улиц, а обувь и одежда переносят в дом мелкие частицы. Пыльца растений проникает через открытые окна, а клещи обитают в коврах и текстиле. Даже мы сами вносим свою лепту, оставляя чешуйки кожи и волосы повсюду.

Хотя полностью избавиться от пыли невозможно, можно значительно снизить ее количество и сделать дом более чистым и комфортным.

1. Регулярная уборка

Влажная уборка — ваш лучший друг в борьбе с пылью. Используйте смоченные тряпки или пылесосы с функцией влажной уборки для протирки поверхностей. Не забывайте стирать постельное белье, шторы и ковры, чтобы избавиться от пыли и клещей. Также важно убирать труднодоступные места, такие как пространства за мебелью и на полках.

Используйте антистатические спреи, чтобы предотвратить повторное накопление пыли.

2. Контроль источников пыли

Систематическое проветривание помогает удалить пыль, занесенную с улицы. Установите очистители воздуха с нера-фильтрами, которые эффективно захватывают мельчайшие частицы и аллергены. Избегайте ковров с длинным ворсом и тяжелых штор, которые легко накапливают пыль. Если у вас есть домашние животные, выбирайте породы с короткой шерстью и регулярно ухаживайте за ними. Следите за уровнем влажности в квартире, чтобы предотвратить рост плесени.

3. Изменение образа жизни

Приучите себя к простым привычкам, которые помогут уменьшить количество пыли. Меняйте обувь на домашнюю, чтобы не заносить пыль с улицы. Регулярно проводите косметический ремонт, чтобы закрыть трещины и щели, через которые может проникать пыль. Используйте вытяжку при готовке, чтобы избежать распространения частиц пищи.

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