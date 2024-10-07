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07.10.2024, 15:34

Правящая партия Грузии готовит импичмент президента Зурабишвили

Новости Мира 0 384

Партия "Грузинская мечта" опять готовит импичмент для действующего президента Саломе Зурабишвили. Об этом объявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News Georgia.

Фото: agenda.ge
Фото: agenda.ge

По словам Папуашвили, очередной иск планируется подать в Конституционный суд. В качестве причины указываются зарубежные визиты Саломе Зурабишвили без утверждения правительства.

Папуашвили пояснил, что иск в суд будет подан до выборов, а на голосование в парламенте вопрос будет вынесен на одном из первых заседаний после выборов ("Грузинская мечта" уверяет, что возьмет на выборах 26 октября конституционное большинство и ей хватит голосов для импичмента). В случае, если это удастся, срок полномочий Саломе Зурабишвили будет сокращен примерно на месяц.

По словам Папуашвили, этот шаг носит больше символический характер, чтобы "нарушительница конституции Саломе Зурабишвили вошла в историю не просто как бывший президент, а как "отстраненный президент".

"Грузинская мечта" ранее пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года за турне в поддержку евроинтеграции без разрешения правительства. Но правящей партии тогда не хватило нескольких голосов в парламенте.

"Получив от радикальной оппозиции гарантию неприкосновенности по вопросу нарушения конституции, Саломе Зурабишвили продолжила грубо нарушать конституцию Грузии. В частности, после завершения процедуры импичмента она осуществила несколько зарубежных визитов без согласия правительства Грузии, в том числе на прошлой неделе побывала с визитом во Франции, Германии, Польше и Бельгии", — сказал Папуашвили.

Он также отметил, что действия зарубежных лидеров, которые принимают у себя в резиденциях Саломе Зурабишвили, зная о ее неконституционных действиях, являются "намеренным проявлением неуважения к грузинскому народу и его конституционному строю, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречат общим европейским ценностям".

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