Правящая партия Грузии готовит импичмент президента Зурабишвили

Партия "Грузинская мечта" опять готовит импичмент для действующего президента Саломе Зурабишвили. Об этом объявил на брифинге спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает Tengrinews.kz со ссылкой на News Georgia.

Фото: agenda.ge

По словам Папуашвили, очередной иск планируется подать в Конституционный суд. В качестве причины указываются зарубежные визиты Саломе Зурабишвили без утверждения правительства.

Папуашвили пояснил, что иск в суд будет подан до выборов, а на голосование в парламенте вопрос будет вынесен на одном из первых заседаний после выборов ("Грузинская мечта" уверяет, что возьмет на выборах 26 октября конституционное большинство и ей хватит голосов для импичмента). В случае, если это удастся, срок полномочий Саломе Зурабишвили будет сокращен примерно на месяц.

По словам Папуашвили, этот шаг носит больше символический характер, чтобы "нарушительница конституции Саломе Зурабишвили вошла в историю не просто как бывший президент, а как "отстраненный президент".

"Грузинская мечта" ранее пыталась объявить импичмент Зурабишвили в октябре прошлого года за турне в поддержку евроинтеграции без разрешения правительства. Но правящей партии тогда не хватило нескольких голосов в парламенте.

"Получив от радикальной оппозиции гарантию неприкосновенности по вопросу нарушения конституции, Саломе Зурабишвили продолжила грубо нарушать конституцию Грузии. В частности, после завершения процедуры импичмента она осуществила несколько зарубежных визитов без согласия правительства Грузии, в том числе на прошлой неделе побывала с визитом во Франции, Германии, Польше и Бельгии", — сказал Папуашвили.

Он также отметил, что действия зарубежных лидеров, которые принимают у себя в резиденциях Саломе Зурабишвили, зная о ее неконституционных действиях, являются "намеренным проявлением неуважения к грузинскому народу и его конституционному строю, нарушением принципа невмешательства во внутренние дела страны и противоречат общим европейским ценностям".