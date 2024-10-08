Женщина через 48 лет узнала, почему ее не взяли на работу мечты

70-летняя Тизи Ходсон из Гедни-Хилл в Линкольншире 48 лет гадала, почему ее заявление о приеме на работу мечты так и не было принято, наконец-то узнала причину, передает Liter.kz со ссылкой на BBC .

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Женщина не могла поверить своим глазам, когда, открыв почту, обнаружила, что ее оригинальное письмо с просьбой о приеме на работу каскадером на мотоцикле, отправленное в январе 1976 года, все эти годы пролежало за ящиком почтового отделения.

Несмотря на то, что письмо затерялось на почте, неудача не помешала ее отчаянной карьере: она нашла работу, которая позволила ей путешествовать по всему миру.

Описывая возвращенное письмо, г-жа Ходсон сказала:

“Я всегда удивлялась, почему мне не ответили о работе. Теперь я знаю почему”.

В верхней части письма находится рукописная записка, которая гласит:

“Поздняя доставка почтовым отделением Стейнса. Найдено за лотком. Опоздание всего около 50 лет”.

Женщина не знает, кто вернул письмо и как оно вообще попало к ней.

“Как они меня нашли, если я переезжала с места на место более 50 раз и даже четыре или пять раз меняла страну, остается загадкой. Для меня так много значит получить его обратно спустя столько времени”, — сказала она.

Тишина после ее заявления не помешала ей попробовать устроиться на другую работу. Она переехала в Африку, работала укротителем змей и с лошадьми, стала пилотом высшего пилотажа и инструктором по полетам.