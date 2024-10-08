Путина поздравили с днем рождения в Киеве

В Киеве в ночь на 7 октября появились поздравления с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина. Кадры опубликовал полковник Народной милиции ДНР в отставке Эдуард Басурин, передает Lenta.ru

Кадр: Telegram-канал «Басурин о главном»

Судя по ним, на фасады как минимум трех зданий в центре столицы Украины сразу после полуночи проецировали надпись «С днем рождения, Владимир Владимирович!». По словам Басурина, это делало «украинское сопротивление».

По данным со скриншотов, поздравление проецировали на бизнес-центр «Арена Сити» и на дом №25 по улице Крещатик. Еще один кадр опубликовал «ТВ Центр» — на нем видна надпись на отеле «Украина» на Институтской улице.

Кроме того, по заявлению Басурина, «партизаны» расклеили более тысячи листовок с надписью «Путин придет — порядок наведет» в двух районах Киева, а также в Сумах и Харькове. Среди прочего они оказались на автобусе и зданиях ТЦК (аналог военкомата).

В свою очередь, жители Нигера поздравили Владимира Путина с днем рождения, записав рэп. В тексте песни авторы отмечают, что российский лидер «для своего народа отдает себя полностью», «глядя в будущее, освещает путь».