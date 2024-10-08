“Два популярных вида обмана в Турции“: турист предостерег путешественников

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Британский турист с ником @official_scottylum2 опубликовал ролик в TikTok, где рассказал, что путешественники часто сталкиваются с обманом, связанным с банковскими картами и алкогольными напитками в барах популярного курортного района Мармарис.

По словам путешественника, отдых в районе Армуталан требует повышенной бдительности со стороны туристов. В своем видео он поделился, что стал жертвой мошенников, потеряв значительную сумму денег из-за махинаций с банковской картой. Он предостерег других отдыхающих и посоветовал не брать с собой карты при посещении города, если это возможно, чтобы минимизировать риски.

"Будьте внимательны, когда вводите пин-код. Следите за теми, кто может наблюдать за вами в момент оплаты. Это происходит гораздо чаще, чем кажется", – заявил он.

Помимо проблем с банковскими картами, путешественник предупредил и о другой угрозе – возможных махинациях с алкогольными напитками в местных барах. Он рассказал, что бармены могут смешивать разные виды алкоголя, создавая необычные коктейли, которые не всегда соответствуют тому, что было заказано.

Особое внимание туристам стоит уделять так называемым "рыбным чашам" (fishbowls) – огромным коктейлям, которые часто заказывают для больших компаний. Путешественник призвал проверять состав напитков и всегда оплачивать каждый коктейль по отдельности, чтобы избежать добавления лишних позиций в счет.

Путешественников, планирующих свой отдых в Турции, предупредили о двух видах мошенничества, передает Tengri Travel.