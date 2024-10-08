Генпрокуратуру России попросили принять меры для борьбы с квадробингом

Организация "Ветераны России" направила обращение генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой о "пресечении распространения среди детей и подростков явления, известного как квадробинг". Об этом говорится в письме, которое публикует РИА Новости , передает Tengri Life .

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В обращении, в частности, говорится, что квадробинг - "потенциально опасное течение, которое быстро набирает популярность среди молодежи и способствует распространению девиантного поведения и искаженного восприятия реальности".

Генпрокурору предложили проверить законность продажи товаров, связанных с квадробингом, на крупных маркетплейсах и в розничных сетях, изучить возможность введения мер ответственности в отношении родителей, поддерживающих и поощряющих вовлечение детей в квадробинг, а также провести разъяснительную работу о вредных последствиях нового явления.

"Убеждены, что такие меры окажут положительное воздействие на сохранение и укрепление семейных ценностей и защиту нашего общества от подобных опасных течений", - говорится в обращении общероссийского движения.

Квадробинг - популярное направление среди детей, предполагающее копирование поведения животных. Так, в сети распространяются кадры, как дети надевают маски кошек или собак, бегают на четвереньках и даже едят корм домашних животных.