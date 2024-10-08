В Киеве обсуждают возможность сдачи части украинских территорий - Financial Times

Чиновники в Киеве обсуждают сдачу части украинских территорий России в обмен на членство в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ленту.Ру".
"Киевские чиновники беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая оказалась под контролем России", - говорится в статье.
По данным издания, в кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой РФ "сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины".
В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности. В статье отмечается, что речь также может идти и о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
"Лучший шанс на будущее - переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в материале.
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе. Он призвал реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне.
"Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО", - сказал бывший премьер-министр Нидерландов.
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