В Киеве обсуждают возможность сдачи части украинских территорий - Financial Times

Чиновники в Киеве обсуждают сдачу части украинских территорий России в обмен на членство в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ленту.Ру" .

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"Киевские чиновники беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая оказалась под контролем России", - говорится в статье.

По данным издания, в кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой РФ "сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины".

В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности. В статье отмечается, что речь также может идти и о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"Лучший шанс на будущее - переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в материале.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе. Он призвал реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне.