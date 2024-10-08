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08.10.2024, 08:24

В Киеве обсуждают возможность сдачи части украинских территорий - Financial Times

Новости Мира 0 1 156

Чиновники в Киеве обсуждают сдачу части украинских территорий России в обмен на членство в НАТО. Об этом пишет британская газета Financial Times, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ленту.Ру".

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Киевские чиновники беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая оказалась под контролем России", - говорится в статье.

По данным издания, в кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой РФ "сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины".

В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности. В статье отмечается, что речь также может идти и о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

"Лучший шанс на будущее - переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны", - говорится в материале.

Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе. Он призвал реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне.

"Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО", - сказал бывший премьер-министр Нидерландов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Радует что мой родной Крым вырвался из этого кошмара. Обидно что часть православной Руси окажется под НАТОвским сапогом. Со времён проклятой горбачевской "перестройки" НАТО продолжает движение на Восток, поглощая всё новые территории: страны Варшавского договора, Прибалтика, Финляндия и теперь, возможно, часть Украины. Что дальше?
08.10.2024, 05:00
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