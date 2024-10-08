К Земле приближается комета, которая будет видна без телескопа

Яркая комета Tsuchinshan-ATLAS, которая может быть видна без телескопа, приблизится к Земле на этой неделе, передает inbusiness.kz со ссылкой на livescience.com.

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Астрономы возлагают большие надежды на то, что комета C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) будет видна перед восходом Солнца четыре раза подряд по утрам на этой неделе.

Кометы могут быть непостоянными, поэтому астрономы советуют взять хороший бинокль для наблюдения за звездами или небольшой телескоп, чтобы улучшить вид.

"Вы должны увидеть значительный пылевой хвост, следствие того, что составляющая комету пыль и лед слегка тают по мере приближения к Солнцу. Насколько яркой она станет, остается загадкой, хотя некоторые астрономы предсказывают, что она может быть такой же яркой, как 20 самых ярких звезд на ночном небе", - говорится в сообщении.

Эта комета находилась близко к экватору до 2 октября. После комета затерялась в солнечном сиянии. Она появится на ночном небе Северного полушария примерно 12 октября, когда будет находится в ближайшей точке к Земле. Затем она расположится близко к западному горизонту.

После этого C/2023 A3 постепенно исчезнет из виду.