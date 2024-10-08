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08.10.2024, 15:04

Умные часы научились предсказывать простуду

Новости Мира 0 391

Пользователи Apple Watch заметили, что их часы научили предсказывать болезни. На это обратило внимание издание Android Authority. передает Lenta.ru

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Реакции на новую версию watchOS для смарт-часов Apple заметили на Reddit. Пользователь площадки под ником dalethomas81 рассказал, что носимое устройство три ночи подряд предупреждало его о более высокой температуре тела, чем обычно. «Часы узнали, что я болен, за три дня до появления симптомов», — признался автор.

Комментаторы под никами RCG21 и Special_Step_1717 подтвердили, что их часы так же предупреждали о повышенном риске простудиться. «В обоих случаях часы сообщили мне о болезни за пару дней, хотя я не чувствовал ничего плохого», — заметил RCG21.

По словам журналистов Android Authority, во всех описанных случаях часы использовали встроенное приложение Vitals. Сервис запоминает особенности пульса, дыхания и обычную температуру пользователя и предупреждает его о возможном заболевании, если показатели отклоняются от нормы.

Также авторы отметили, что в США эта функция может работать некорректно. Это связано с тем, что в новых Apple Watch отключен пульсоксиметр — из-за юридических споров Apple с компанией Masimo.

Ранее инсайдер Bloomberg Марк Гурман заявил, что Apple перестанет выпускать новые версии гаджетов каждый год. Это связано с тем, что компания не успевает ежегодно придумывать новые функции для своих устройств.

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