Что за фрукт-супергерой: чем полезно авокадо

Изначально авокадо казался для всех экзотикой. Но в последние годы этот фрукт на постоянной основе мелькает в социальных сетях, особенно на страницах тех, кто стремится придерживаться здорового образа жизни. За массу полезных свойств авокадо причисляют к суперфудам, сообщает Zakon.kz.
Стоит сразу уточнить, что авокадо содержит как минимум 20 витаминов и минералов.
Среди них магний, калий, медь, железо, цинк и фосфор. Витаминный состав авокадо тоже впечатляет: есть А, Е, С, К и витамины группы В, включая В6 и фолиевую кислоту. Особенно много витамина Е.
Археологи установили, что ацтеки выращивали авокадо уже в третьем тысячелетии до нашей эры и называли его лесное масло.
Диетолог, член консультационно-диетологического центра "Диетологи России" Инесса Бушель, конкретизируя информацию о полезных микроэлементах в авокадо, рассказала изданию Lenta.ru, на что именно они влияют.
Есть мнение, как отмечено в публикации издания ТАСС, что авокадо не подходит для тех, кто следит за калориями. Действительно, злоупотреблять им не стоит. А вот полезные жиры, содержащиеся в нем, способствуют быстрому насыщению, что позволяет дольше обходиться без перекусов.
Лидером в производстве и экспорте авокадо является Мексика. Существует свыше 400 сортов авокадо.
Впрочем, несмотря на вес перечисленные плюсы, из-за большого содержания жиров фрукт не стоит употреблять людям с заболеваниями печени и проблемами пищеварения. Также оно может вызвать аллергию.
Главный совет специалистов: если собираетесь впервые попробовать авокадо, начните с небольшой порции.
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