18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.44
534.31
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
08.10.2024, 18:05

Зачем на iPhone надевают носок – необычный лайфхак

Новости Мира 0 501

Владельцы новых iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max рассказали о необычном лайфхаке, который помогает улучшить качество записи звука.  Они надевают на смартфон носок, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: unsplash
Фото: unsplash

Свежие смартфоны Apple получили обновленные микрофоны студийного уровня. В iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max установили четыре датчика, которые обеспечивают лучшее качество звука среди всех девайсов компании. Вдобавок новые ИИ-фишки помогают дорабатывать записи, чтобы избавиться от лишнего шума.

Однако энтузиасты придумали дополнительный способ, который позволит сделать звук еще лучше, пишет PhoneArena.

«Нужно поместить смартфон в обычный носок. И хотя это может показаться странным решением, в нем действительно есть смысл. Аксессуар выступает в качестве самодельного поп-фильтра. Такие предметы используют вместе с микрофонами в студиях, чтобы избежать хлюпающих звуков, помех от дыхания и другого шума. Пользователи новых iPhone, которые уже опробовали метод, отмечают, что звук действительно стал лучше. По их словам, качество идеально подойдет для записи подкастов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лайфхак может сработать не только с новыми iPhone, но и с другими устройствами. Однако стоит учитывать, что точный результат зависит от плотности носка и материала, из которого он сделан.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?