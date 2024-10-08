Зачем на iPhone надевают носок – необычный лайфхак

Свежие смартфоны Apple получили обновленные микрофоны студийного уровня. В iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max установили четыре датчика, которые обеспечивают лучшее качество звука среди всех девайсов компании. Вдобавок новые ИИ-фишки помогают дорабатывать записи, чтобы избавиться от лишнего шума.

Однако энтузиасты придумали дополнительный способ, который позволит сделать звук еще лучше, пишет PhoneArena.

«Нужно поместить смартфон в обычный носок. И хотя это может показаться странным решением, в нем действительно есть смысл. Аксессуар выступает в качестве самодельного поп-фильтра. Такие предметы используют вместе с микрофонами в студиях, чтобы избежать хлюпающих звуков, помех от дыхания и другого шума. Пользователи новых iPhone, которые уже опробовали метод, отмечают, что звук действительно стал лучше. По их словам, качество идеально подойдет для записи подкастов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лайфхак может сработать не только с новыми iPhone, но и с другими устройствами. Однако стоит учитывать, что точный результат зависит от плотности носка и материала, из которого он сделан.