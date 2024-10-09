Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать организацию по русскому языку

Астана. 8 октября. КазТАГ – Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за инициативу создать Международную организацию по русскому языку, сообщает ТАСС.
«Это, мне кажется, очень полезная и важная инициатива, поскольку русский язык для всех нас является языком межнационального общения», - сказал Путин.
ТАСС пишет, что Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать такую структуру.
В октябре 2023 года Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Сейчас Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан уже ратифицировали договор.
О намерениях Казахстана ратифицировать договор КазТАГ сообщал в июне этого года.
«Надеюсь, остальные наши друзья, страны-участницы завершат соответствующие внутригосударственные процедуры», - добавил Путин.
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