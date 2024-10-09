Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать организацию по русскому языку

Фото пресс-службы Акорды

«Это, мне кажется, очень полезная и важная инициатива, поскольку русский язык для всех нас является языком межнационального общения», - сказал Путин.

ТАСС пишет, что Путин поблагодарил Токаева за инициативу создать такую структуру.

В октябре 2023 года Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали договор об учреждении Международной организации по русскому языку (МОРЯ). Сейчас Россия, Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан уже ратифицировали договор.

О намерениях Казахстана ратифицировать договор КазТАГ сообщал в июне этого года.