Павел Дуров рассказал о новых функциях в Telegram

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"Я обожаю команду Telegram. Только вчера я предложил 10 улучшений для наших приложений. Уже в тот же день у нас были готовы макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные версии с этими новыми функциями", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, эти обновления включают пять улучшений для подарков, три для хештегов, возможность добавлять медиафайлы в сообщение после его отправки, а также возможность просматривать время, когда сообщение было отредактировано.

"И все это всего за один день. Неудивительно, что команда Telegram повлияла на то, как работает большинство мессенджеров сегодня, внесла вклад практически в каждую инновацию в сфере коммуникаций", - отметил бизнесмен.

Ранее Дуров рассказал, что в мессенджере появились подарки, которые являются отличным способом поздравить близких с важными событиями.

Основатель Telegram обещал уже в этом году перевести модерацию в мессенджере "из области критики в область похвалы". Он сообщил, что в Telegram больше не будет функции "Люди рядом" (People Nearby). По его словам, такое решение принято из-за того, что этой функцией пользовались менее 0,1 процента пользователей Telegram, но при этом у нее "были проблемы с ботами и мошенниками".