У этих знаков Зодиака есть все шансы стать миллионерами – деньги к ним тянутся сами

Каждый человек мечтает о большом состоянии и внушительном счете в банке. У любого есть возможность сделать эту мечту реальностью. Однако деньги относятся к людям по-разному: кого-то они избегают, а к некоторым просто липнут. Во многом это зависит от знака Зодиака. Некоторые представители зодиакального круга просто обречены на богатство, передает almaty.tv

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У кого больше шансов стать богатым

Богатство складывается из трех составляющих: хорошие вложения, разумные траты и осторожность в обращении с деньгами. Некоторые добавляют к этой формуле четвертую часть – оправданный риск.

К рациональному расходованию средств и накоплениям способны знаки Земли: Девы, Тельцы и Козероги. А вот удачей в финансовых авантюрах наделены Овен, Скорпион и Водолей. Представители этих знаков Зодиака могут умножить состояние, вступив в брак или деловое партнерство.



Кто на свете всех богаче

Согласно статистике, наибольшим состоянием обладают Девы. Это объясняется тем, что они умеют не только зарабатывать деньги, но и правильно ими распоряжаться, разумно тратить и экономить. В финансовых делах Дев царит идеальный порядок, они точно знают, сколько средств у них отложено на необходимые траты, а сколько на отдых или «черный день». У Дев врожденная способность к накопительству. Они могут быть не слишком удачливыми в делах, но математический склад ума помогает им добиться благополучия.



Самыми богатыми людьми мира на сегодняшний день являются Билл Гейтс, Уоррен Баффетт и Карлос Слим. По знакам Зодиака они, соответственно, Скорпион, Дева и Водолей. Конечно, среди мультимиллиардеров немало Дев, но самыми богатыми на свете являются Скорпионы, пример невероятного сочетания ума и удачи. Они не склонны к пустым тратам, умеют сохранять деньги и вкладывать их в дальнейшее развитие. Водолеи же прирожденные игроки, не боящиеся рисковать деньгами, потому что не ставят материальные ценности на первый план. Именно поэтому они всегда выигрывают. О Девах мы уже говорили: им трудно найти общий язык с деньгами, зато если найдут, те не покинут Дев никогда.



Стоит отметить и Рыб, которым сама Фортуна способствует в обогащении. Они настоящие новаторы, среди них много изобретателей. Но у этих людей есть минус – беспечность. Повезло тем Рыбам, которые научились преодолевать ее. Прямо противоположны им Овны и Тельцы: они не придумывают новое, а извлекают пользу из старого. Звезд с неба они не хватают, но вполне обеспечены материально.