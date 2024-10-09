В WhatsApp появится новая полезная функция

Фото: Global Look Press

Выпуск этой опции запланирован в будущем обновлении.

Как пишет Wabetainfo, эта новая функция поиска изображений позволит пользователям быстро находить больше информации о конкретном изображении, которое они получают. Это может быть особенно полезно для выявления вводящих в заблуждение или поддельных изображений, которые часто распространяют с целью обмана. Например, пользователи могут получить изображение, которое было изменено или вырвано из контекста, и эта функция поможет им проверить его источник и подлинность, выполнив поиск похожих изображений или оригинальной версии в Интернете.

Фото: wabetainfo

Когда пользователи инициируют поиск изображения, оно будет загружено в Google для поиска. Важно отметить, что хотя изображение отправляется в Google, оно никогда не передается в WhatsApp, гарантируя, что сам мессенджер не хранит и не обрабатывает изображение или его подпись. Этот дополнительный уровень конфиденциальности гарантирует, что личные медиа, которыми обмениваются собеседники, остаются в безопасности, не ставя под угрозу конфиденциальность пользователя.

Функция поиска изображений будет доступна для всех изображений, независимо от того, как они были распространены или часто пересылались. Это означает, что пользователи могут искать дополнительную информацию о любом полученном изображении, независимо от того, было ли оно отправлено близким контактом или пришло через пересланное сообщение.

Эта функция особенно полезна для помощи пользователям в проверке источника изображения, идентификации потенциальных фейковых новостей или подтверждения подлинности фотографии, распространяемой в социальных сетях.