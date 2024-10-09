Новая мощная вспышка произошла на Солнце: Земле не избежать магнитных бурь

Утром 9 октября на Солнце произошла еще одна вспышка максимально возможного класса Х. Ее пик пришелся примерно на 8:00, сообщает Zakon.kz.

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После излучения, абсолютный балл которого не очень высокий, был зарегистрирован крупный выброс плазмы.

"Причем на этот раз его конфигурация, независимо от того, что покажут модели, по сути исключает возможность "промахнуться" мимо Земли. Плазма выброшена точно по линии Солнце – Земля, а главное, геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов", – сообщили 9 октября в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

По данным экспертов, магнитные бури могут начаться на Земле на стыке пятницы (11 октября) и субботы (12 октября).

"Второй примечательный момент – место вспышки. Взрыв произошел в огромном пятне на севере Солнца, которое появилось около 10 дней назад, наводя на мысль о будущих супер-вспышках... ...Произведенная вспышка, как уже отмечено, не стала рекордной, но лиха беда начало. Опять же, последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать наверняка не удастся", – отметили в лаборатории.