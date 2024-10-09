13-летняя девочка зарезала своих сестренок

Тела девочек двух и пяти лет с ножевыми ранениями шеи и туловища нашли на балконе квартиры на улице Лизы Чайкиной в Тольятти, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Фото: pixabay.com

Местные говорят, что подозреваемую искали еще в 19:00. К людям подходили в парке, показывали фото и спрашивали, не попадалась ли школьница на глаза.

На месте преступления работает СК, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Мать убитых малышек в Тольятти оставила 13-летнюю дочь присматривать за девочками.

После убийства школьница пошла гулять в парк, где ее и нашли полицейские. В преступлении она созналась матери по телефону.

Соседи характеризовали семью как "положительную". Предварительно, у подозреваемой в убийстве младших сестер девочки психических отклонений не наблюдалось.

Что стало причиной жестокой расправы — выясняют правоохранители.