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10.10.2024, 07:49

Пилот Turkish Airlines умер в небе за штурвалом, самолет совершил экстренную посадку

Новости Мира 0 1 075

Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, передает «Голос народа» со ссылкой на Еuronews.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

«Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 между Сиэтлом и Стамбулом, потерял сознание во время полета.

Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», – сообщил подробности инцидента пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн.

Пилоту, работавшему в Turkish Airlines с 2007 года, было 59 лет.

По словам Устюна, в марте он прошел осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном генеральным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, препятствующих выполнению им своих обязанностей.

«Наш самолет совершил посадку в Нью-Йорке, возвращение пассажиров домой планируется через нью-йоркский аэропорт. Как семья Turkish Airlines, мы желаем Божьей милости нашему капитану и терпения всем его коллегам и близким, особенно его скорбящей семье», – сказал представитель авиакомпании.

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