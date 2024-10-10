Пилот Turkish Airlines умер в небе за штурвалом, самолет совершил экстренную посадку

Командир экипажа самолета авиакомпании Turkish Airlines умер во время рейса из Сиэтла в Стамбул. Из-за этого воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Нью-Йорке, передает « Голос народа » со ссылкой на Еuronews .

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«Ильчехин Пехливан, капитан-пилот нашего самолета Airbus 350 с бортовой регистрацией TC-LGR, выполнявшего рейс № TK204 между Сиэтлом и Стамбулом, потерял сознание во время полета. Когда первое медицинское вмешательство не дало результатов, экипаж принял решение совершить экстренную посадку, но наш капитан скончался до приземления», – сообщил подробности инцидента пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн.

Пилоту, работавшему в Turkish Airlines с 2007 года, было 59 лет.

По словам Устюна, в марте он прошел осмотр в авиационном медицинском центре, уполномоченном генеральным управлением гражданской авиации, и не было выявлено никаких проблем со здоровьем, препятствующих выполнению им своих обязанностей.