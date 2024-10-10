Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана «Милтон»

Власти уточнили, что торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, спасательные службы направляются на место происшествия. Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Точное число жертв стихии не уточняется.

Ранее глава регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.

7 октября Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Между тем лишь в конце сентября на юг США обрушился ураган «Хелен», унесший жизни более чем 200 человек и причинивший региону урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.

Напомним, к сильнейшему за 100 лет урагану готовятся во Флориде. Из американского штата Флорида, на который в среду вечером должен обрушиться ураган «Милтон», эвакуируются около пяти миллионов человек. Мэр Тампы, третьего по величине города штата, предупредила, что оставаться в зоне урагана, который может стать сильнейшим за последние 100 лет.