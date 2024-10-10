Во Флориде сообщили о первых жертвах урагана «Милтон»

Чиновники округа Сент-Люси штата Флорида сообщили, что в результате торнадо, вызванных ураганом «Милтон», зафиксировано несколько смертельных случаев, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на WPBF 25 News.
Власти уточнили, что торнадо прошел по району Спэниш Лейкс, спасательные службы направляются на место происшествия. Представители полиции и пожарные обследуют разрушенные участки, чтобы оказать помощь пострадавшим и продолжить поисковые работы. Точное число жертв стихии не уточняется.
Ранее глава регионального управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри сообщил, что около 125 домов были разрушены в результате торнадо во Флориде.
7 октября Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Между тем лишь в конце сентября на юг США обрушился ураган «Хелен», унесший жизни более чем 200 человек и причинивший региону урон, оценивающийся примерно в $35 млрд.
Напомним, к сильнейшему за 100 лет урагану готовятся во Флориде. Из американского штата Флорида, на который в среду вечером должен обрушиться ураган «Милтон», эвакуируются около пяти миллионов человек. Мэр Тампы, третьего по величине города штата, предупредила, что оставаться в зоне урагана, который может стать сильнейшим за последние 100 лет.
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