Центральная Азия станет Туркестаном

Министерство образования Турции заменит в школьной программе термин “Центральная Азия” на “Туркестан”, передает Liter.kz со ссылкой на сайт телерадиокомпании страны TRT .

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Эти изменения направлены на усиление национального самосознания и укрепление тюркского единства.

“Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит работать над укреплением тюркского мира и продвигать идею “Века Турции” в рамках Организации тюркских государств”, – говорится в инофрмсообщении.

Историки Турции утверждают, что термин “Туркестан”, означающий “родина тюрков”, использовался с древних времен, а понятие “Центральная Азия” возникло после русского вторжения в XIX веке.

Отмечается, что возвращение к данному понятию – это значительный шаг в создании общей истории и культуры для всего тюркского мира.

Эксперты считают, что это решение станет важной частью общей стратегии по укреплению связей среди тюркских народов, включая развитие единой литературы, карт и алфавита.