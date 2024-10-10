Очень сильные магнитные бури обрушатся на Землю: сколько они продлятся

Специалисты подтвердили свой прогноз о том, что после произошедшей на Солнце мощной вспышки на Землю обрушится мощная магнитная буря, сообщает Zakon.kz.

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По информации ведущего специалиста Центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, после двух рекордно сильных вспышек на Солнце, которые произошли 2 и 3 октября и практически не вызвали на Земле значительных последствий, вспышка класса Х1,8, наблюдавшаяся утром 9 октября, сопровождалась крупным выбросом плазмы.

"Плазма выброшена точно по линии Солнце – Земля, а геометрические размеры выброса превышают возможные погрешности расчетов. По результатам математического моделирования видно, что данный выброс летит прямо на Землю с очень высокой скоростью, около 1000 км/с, а это означает его ранний контакт с Землей произойдет уже сегодня. Плазменное облако обещает быть массивным – во время взрыва в космос вместе с корональным веществом был выброшен очередной крупный протуберанец", – написал он в Telegram.

Новые прогнозы, отмечает эксперт, подтверждают предварительные выводы исследователей.

"Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными. Начало возмущений магнитосферы Земли ожидается сегодня, около полудня (ближе к вечеру по казахстанскому времени. – Прим. ред.), и продлятся магнитные бури, с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной, G2-G4, до конца суток пятницы, 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня, классов G1-2G. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать и прекращаться", – указал Леус.

По его мнению, ожидаемая магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бурей нынешнего года с событиями, произошедшими 10-12 мая.