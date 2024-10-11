Убийство Талькова: бывшего концертного директора артиста Шляфмана допросили в Израиле, ему предъявлено обвинение

Правоохранительные органы Израиля допросили Валерия Шляфмана, обвиняемого в России в убийстве певца Игоря Талькова. Мужчине официально предъявлено обвинение, сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, передает mir24.tv

ФОТО : Владимир Яцина/ТАСС

Признал ли фигурант свою вину, не сообщается. Материалы исполненного поручения СК России будут направлены в Петроградский суд Санкт-Петербурга, где продолжается процесс по этому делу.

Согласно версии следствия, 6 октября 1991 года во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге Шляфман предпринял попытку убийства концертного директора певицы Азизы Игоря Малахова. Однако вместо этого пуля угодила в Игоря Талькова, смертельно ранив музыканта.

Ранее вдова Талькова рассказала в суде о «странных вещах» за кулисами в день убийства музыканта. По словам женщины, тогда организаторы планировали изменить очередность выступления артистов.