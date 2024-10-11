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10.10.2024, 19:59

Считавшийся мертвым житель Турции ожил в гробу. Врачи нащупали у мужчины пульс

Новости Мира 0 707

Во время похорон в мечети Стамбула (Турция) из гроба считавшегося покойным мужчины начали доноситься звуки. Услышав их, прихожане вызвали скорую. Прибывшие на место медики нащупали у 80-летнего Халита Байшу пульс, передает mir24.tv

ФОТО : Shutterstock/FOTODOM
ФОТО : Shutterstock/FOTODOM

«Я склонился над гробом и прислушался – был слышен какой-то щелчок. Так что вызвали скорую помощь», – рассказал глава района Айвансарай Галип Акчай.

Врачи сделали пожилому мужчине массаж сердца и госпитализировали. Однако спасти его все же не удалось, и Байшу умер.

Ранее в США объявленная мертвой женщина «ожила» в похоронном бюро. Когда тело перекладывали на стол, сотрудники организации заметили, что женщина еще дышит. Они позвонили в службу спасения 911, и ее доставили в больницу.

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