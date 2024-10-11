Тренера национальной сборной по боксу застрелили в боксерском зале в Бишкеке

В одном из боксерских залов Бишкека неизвестные расстреляли тренера национальной сборной Кыргызстана по боксу Жылдызбека Ниязалиева, передает Tengri Sport со ссылкой на 24.kg .

Кадр из видео 24.kg

Источник в правоохранительных органах рассказал, что убийство произошло 10 октября в одном из домов 7-го микрорайона.

Неизвестные с автоматами ворвались в боксерский зал, где работал наставник и открыли огонь по нему и его помощникам. В результате Жылдызбек Ниязалиев скончался на месте. Двое его помощников получили ранения. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В Бишкеке объявили план "перехват".

По данным источника, боксерский зал принадлежит известному чемпиону мира и Европы по боксу, бывшему депутату Жогорку Кенеша Орзубеку Назарову. На странице боксерского клуба в Instagram вечером 10 октября появилось сообщение, что боксерский зал "закрыт на неопределенный срок".

Известно, что Жылдызбек Ниязалиев в июле этого года обращался в ГКНБ, где просил принять меры в отношении знакомого, обманом завладевшего его участком на рынке "Дордой".

Тогда чекисты задержали известного боксерского судью, заместителя председателя президиума коллегии судей Национальной сборной по боксу Мукаша Ырсалиева и водворили его в СИЗО.