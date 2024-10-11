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10.10.2024, 23:39

Тренера национальной сборной по боксу застрелили в боксерском зале в Бишкеке

Новости Мира 0 937

В одном из боксерских залов Бишкека неизвестные расстреляли тренера национальной сборной Кыргызстана по боксу Жылдызбека Ниязалиева, передает Tengri Sport со ссылкой на 24.kg.

Кадр из видео 24.kg
Кадр из видео 24.kg

Источник в правоохранительных органах рассказал, что убийство произошло 10 октября в одном из домов 7-го микрорайона.

Неизвестные с автоматами ворвались в боксерский зал, где работал наставник и открыли огонь по нему и его помощникам. В результате Жылдызбек Ниязалиев скончался на месте. Двое его помощников получили ранения. Нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В Бишкеке объявили план "перехват".

По данным источника, боксерский зал принадлежит известному чемпиону мира и Европы по боксу, бывшему депутату Жогорку Кенеша Орзубеку Назарову. На странице боксерского клуба в Instagram вечером 10 октября появилось сообщение, что боксерский зал "закрыт на неопределенный срок".

Известно, что Жылдызбек Ниязалиев в июле этого года обращался в ГКНБ, где просил принять меры в отношении знакомого, обманом завладевшего его участком на рынке "Дордой".

Тогда чекисты задержали известного боксерского судью, заместителя председателя президиума коллегии судей Национальной сборной по боксу Мукаша Ырсалиева и водворили его в СИЗО.

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