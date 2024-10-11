Какой никнейм в Telegram купили за миллиард тенге

Неизвестный купил юзернейм @moscow в Telegram за 40 тыс. TON (около 1 млрд тенге), передает inbusiness.kz со ссылкой на Telegram-канал " Лобушкин молнит ".

Фото: freepik

Никнейм @moscow был успешно продан на аукционе Fragment 10 октября 2024 года, и в тот же день был создан канал "Москва", который получил данный юзернейм. Информация о владельце как никнейма, так и Telegram-канала остаётся неизвестной, что является распространённой практикой на аукционах, где транзакции происходят анонимно

Никнейм @moscow имеет значительную историю, что делает его ценным активом для личного или коммерческого использования. Судя по созданному каналу, есть причины полагать, что этот юзернейм будет использоваться для продвижения канала, а не будет перепродан другим пользователям

Есть примеры других известных продаж уникальных никнеймов в Telegram: например, никнейм @penis был продан за 2 миллиона рублей, а @dodopizza — за 45 миллионов рублей. Более того, никнейм @pavel был куплен за 8 миллионов рублей и позже подарен основателю Telegram Павлу Дурову, что демонстрирует высокую ценность и интерес к таким уникальным идентификаторам.

Функциональность платформы Fragment, на которой происходят эти сделки, включает не только продажу и покупку никнеймов, но и других цифровых активов, таких как анонимные номера и подписки на Telegram Premium. Это делает Fragment важной частью экосистемы Telegram для пользователей, заинтересованных в таких уникальных и коллекционных элементах.